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Советник замминистра и ветеран-волонтер: что известно о погибшем Викторе Сенсее Дегтяреве

12:00
Виктор Дегтярев помогал ветеранам и военнопленным - фото 1
Виктор Дегтярев помогал ветеранам и военнопленным

Вечером во вторник, 22 октября, у паба ProRock прогремел взрыв, который всколыхнул Киев. В результате детонации гранаты получил смертельные ранения бывший боец батальона "Донбасс" Виктор Дегтярев. У него осталось трое детей.

Из-за чего 53-летний ветеран войны достал боеприпас, до сих пор неизвестно. Сослуживцы вспоминают о нем как об уравновешенном человеке. Впрочем, война никого не оставляет без душевных травм, так что версию с приступом ПТСР, к сожалению, следователи исключить не могут.

В центре Киева взорвалась граната, погиб ветеран АТО (ВИДЕО 18+)

На передовой бойцу добробата здорово досталось. Он отправился защищать страну от оккупантов в 2014-м году. Будучи подготовленным человеком, тренером Федерации кунг-фу Украины, Виктор Дегтярев возглавлял группу "Донбасса" под названием "Купол". Прошел бои за Иловайск, был многократно ранен, из-за чего держать оружие в руках больше не мог - медики диагностировали у него перебитие сухожилия левой руки, травматическую ампутацию пальцев на правой и осколки в ребрах.

Тем не менее завязывать с войной и уходить на гражданку "Сенсей" не спешил. Он сначала ездил на передовую в качестве инструктора, параллельно выполняя обязанности советника заместителя министра обороны Петра Мехеда.

В 2015-м году Дегтярев вместе с побратимами создал благотворительный фонд "Купол" и начал заниматься волонтерской деятельностью, поиском пропавших без вести бойцов, а также освобождением военнопленных.

Известно, что фонд помогал ветеранам с реабилитацией после участия в боях, а сам Дегтярев постоянно говорил о том, что государство совсем не поддерживает ветеранов.

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