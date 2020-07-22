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В полиции определились с подозрением луцкому террористу

12:00
Кривошу грозит пожизненное - фото 1
Кривошу грозит пожизненное

В четверг, 23 июля, суд будет избирать меру пресечения для Максима Кривоша, который вчера утром захватил рейсовый автобус с пассажирами и держал их в заложниках больше 12 часов.

Пока же сдавшийся самостоятельно злоумышленник находится в следственном изоляторе, а отпускать его оттуда, судя по всему, уже никто не собирается.

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Как утверждают в полиции, Кривошу предъявили обвинение в терроризме, незаконном хранении оружия и захвате заложников.

- Суд наверняка не изберет иную меру пресечения кроме содержания под стражей. А дальше преступника ждет суд. Он получит долгий срок заключения. Во время захвата никто не погиб, это суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное лишение свободы. Далее слово за судом, - отметил заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и топ-чиновников признать себя террористами. После длительных переговоров, преступник все же согласился освободить нескольких заложников, но Владимиру Зеленскому при этом пришлось записать видосик с рекламной запрещенного к показу фильма. После штурма автобуса, в ходе которого обезумевший захватчик сдался и не оказал сопротивление, видео с президентом было удалено.

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Луцк теракт терроризм Арсен Аваков Владимир Зеленский уголовное дело суд Новости Украина
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