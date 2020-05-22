В Пакистане самолет рухнул на жилой квартал - погибли около сотни пассажиров, трое выжили

Катастрофа в Карачи унесла жизни почти сотни людей / Dawn

В пятницу, 22 мая, в столице Пакистана - Карачи - произошла масштабная авиакатастрофа.

Самолет Airbus A320 местной авиакомпании Pakistan International Airlines, совершавший рейс из Лахора, разбился при заходе на посадку в Карачи.

Лайнер упал на жилой район за минуту до планового приземления в аэропорту столицы Пакистана. На борту самолета было 98 человек.

Большинство из них погибли, однако троим людям каким-то чудом удалось выжить. Об этом рапортует пакистанское издание Dawn со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Оперативное видео с места авиакатастрофы в Карачи:

Выжившие были доставлены в госпитали, тяжесть полученных ими травм не уточняется. Сейчас на месте крушения продолжается спасательная операция. Есть надежда, что будут найдены новые выжившие в катастрофе.

Также под обломками были найдены местные жители, на чьи дома рухнул лайнер. Речь идет 0 15-20 человек, которые в ходе спасательной операции были найдены под обломками живыми, восьмерых из них госпитализировали.

Причины катастрофы пока неизвестны. По данным издания The News, перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия, пожаловавшись на проблемы с шасси. На аудиозаписи переговоров, опубликованной телеканалом GEO, слышно, как пилот говорит, что самолет «потерял свои двигатели»