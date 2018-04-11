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В ожидании ракет Трампа: в Сирии экстренно эвакуируют авиабазы и аэропорты, Асад сбежал

19:00, Сегодня
Сирийские военные эвакуируются из аэропортов и военных баз - фото 1
Сирийские военные эвакуируются из аэропортов и военных баз

Диктатор Сирийской Арабской Республики Башар Асад вместе со своей семьей сбежал в Тегеран еще во вторник, 10 апреля, когда уже стало понятно, что Вашингтон не оставит без ответа гибель десятков людей из-за применения химического оружия.

А сегодня, после заявления президента США о ракетных ударах по Сирии, власти страны начали спешную эвакуацию с главных аэропортов и военно-воздушных баз.

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По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, который базируется в Великобритании, военные пытаются увезти как можно больше техники со стратегических объектов, по которым американцы могут нанести удар.

Напомним, 7 апреля в городе Дума (сирийская провинция Восточная Гута) произошла атака с применением газообразного хлора. В результате погибли 70 человек, а еще 1000 пострадали.

США уже осудили химатаку и заявили, что Россия понесет ответственность так, как поддерживает режим президента Сирии Башара Асада.

Как обычно, Россия отрицает сам факт применения химического оружия в Думе.

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Сирия Россия Башар Асад химическое оружие США Новости Украина
Sky News
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