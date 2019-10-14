В ОПУ показали Зеленского "на передовой" в километрах от линии фронта (ФОТО+ВИДЕО)

Зеленский "на передке"

В День защитника Украины, 14 октября, президент Украины отправился на Донбасс, подальше от столицы, где ветераны войны протестуют против "формулы Штайнмайера".

На странице Офиса президента в Facebook сегодня отчитались о поездке Владимира Зеленского "на передовую".

При этом на линии фронта в классическом ее понимании глава государства не побывал. Вместо этого он потусил с бойцами вдалеке от мест, где идут активные бои.

Тем не менее, поездка верховного главнокомандующего определенно способна поднять моральный дух защитников Украины. Правда, было бы намного круче, если бы при этом стоящим на передке участникам войны не обещали бы отход с укрепленных позиций практически в чистое поле накануне зимы.Согласно официальной информации, сегодня лидер Зе команды поблагодарил ветеранов, а также с бумаги прочитал речь о том, что "Украина в данный момент стала намного сильнее по сравнению с началом российской агрессии".

"Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны на Донбассе – это все было шоковой терапией, будто две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины. Такие потрясения являются определяющими, моментами истины, - отметил Зеленский. - Теперь у нас есть только два пути. Сдаться или родиться снова, став на ноги. Мы выбрали именно второй путь. Мы украинцы – свободные и несломленные".

После выступления президента перед бойцами, Зеленский наградил бойцов 92-й отдельной мехбригады.