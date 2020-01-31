В ООН призвали Зе-команду отказаться от закона о СМИ

В ООН считают закон "О медиа" цензурой и давлением на СМИ

Законопроект о дезинформации, который власть имущие могут использовать для давления на журналистов, предусматривает подрывание свободы медиа и подвергает журналистов риску судебных преследований за выполнение своей работы.

К такому выводу пришли правозащитники из ООН, которые изучили документ, который еще не внесен в парламент, но активнейшим образом лоббируется "Слугами народа".

Как утверждают в украинском представительстве Совета по правам человека ООН, украинские власти должны избежать ограничений для СМИ, которые черным по белому прописаны в законопроекте.

"Мы призываем Украину избегать ненужных ограничений для СМИ. Действующие положения законопроекта о дезинформации могут подорвать свободу СМИ, вызвать самоцензуру и подвергнуть журналистов риску судебных преследований за выполнение своей работы. Проект нуждается в дополнительных инклюзивных консультациях", - написала на странице представительства в Twitter.

We urge #Ukraine to avoid unnecessary restrictions on media. Current provisions of the draft law on #disinformation may undermine #MediaFreedom, trigger self-censorship & put journalists at risk of prosecution for doing their work. The draft needs further inclusive consultations. pic.twitter.com/GbRVqAbPUk — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) January 31, 2020

К слову, законопроект неизвестного автора, который презентовал министр культуры Бородянский и за который активно топит Александр Ткаченко, многие СМИ называют драконовским и авторитарным. Правда, в Зе команде делают вид, что проводят по нему общественные слушания, только в них участвуют удобные для "Слуг народа" "эксперты".

Напомним, в парламент в ближайшее время могут внести ряд законов, которые нацелены на регулировку медиа и фактическое уничтожение неугодных СМИ.

Свободы распространения и получения информации могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия". В этой формулировке и кроется основная загвоздка закона, поскольку власть имущие могут считать, к примеру, протестные акции угрозой национальной безопасности, а журналистские расследования преступлений политиков - защитой репутации.