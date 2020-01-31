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"Слуга народа" угрожает заблокировать Netflix в рамках новых законов

14:00
Потураев готов оставить украинцев без крутых иностранных сервисов - фото 1
Потураев готов оставить украинцев без крутых иностранных сервисов

Новый законопроект о СМИ и стриминговых сервисов, который пушают адепты Зе команды, может привести к блокировке целого ряда международных ресурсов в Украине. Судя по всему, при некоторых условиях "слуги народа" собираются даже отрезать всех от "Гугла", а в перспективе и вовсе скатиться к Чебурнету.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в ходе общественного обсуждения законопроекта "О медиа" заявил, что Украина будет готова к блокировке иностранных ресурсов в случае их отказа платить налоги в нашей стране.

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Парламентарий утверждает, что международные медиа и медиасервисы с платным доступом, если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, потеряют возможность работать в Украине. Впрочем, воюя с крупнейшими международными холдингами, власти могут наказать еще и миллионы пользователей, которые купили подписку на тот же Netflix или YouTube. Открывать же представительства и ООО на территории Украины для того, чтобы оплачивать НДС, как это сделали в России, холдинги не слишком уж и заинтересованы.

- Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий, - заявил Потураев, назвав вопрос борьбы с стриминговыми сервисами политическим.

Напомним, в парламент в ближайшее время могут внести ряд законов, которые нацелены на регулировку медиа и фактическое уничтожение неугодных СМИ.

Свободы распространения и получения информации могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия". В этой формулировке и кроется основная загвоздка закона, поскольку власть имущие могут считать, к примеру, протестные акции угрозой национальной безопасности, а журналистские расследования преступлений политиков - защитой репутации.

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