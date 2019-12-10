В оккупированном Крыму в обход санкций работает связанная с Lufthansa компания

Компания, акциями которой владеет Lufthansa, работает в Крыму

С 2014-го года в захваченном российскими оккупантами полуострове действует кейтеринговая компания "Аэромар", которая напрямую связана с крупнейшим немецким авиаперевозчиком Lufthansa.

Как выяснили российские журналисты-расследователи, запись о филиале "Аэромара" с регистрацией в Севастополе появилась в российском реестре 26 июня в год начала оккупации Крыма.

Спустя две недели в компании объявили о начале обслуживания летного отряда авиакомпании "Россия", рейсы которой запустили террористы почти сразу же после захвата полуострова.

Контрольным пакетом акций "Аэромара" владеет российский "Аэрофлот", а остальные 49% принадлежат авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG через "дочки" в Британии и Германии.

Примечательно, что филиал компании-нарушителя санкций фигурирует в официальном сайте госзакупок в РФ.

В то же время немецкие чиновники информацию о работе связанной с Lufthansa компании вообще не комментируют. Ответ на запрос журналистов, поданный в контролирующий выполнение ограничительных мер департамент Министерства финансов Германии с апреля 2018-го получен так и не был.

Точно также отморозились и менеджеры Lufthansa Group, которые отказались пояснять работу своей "дочки" в Крыму.

Как известно, с каждым полугодием накануне принятия решения о санкциях европейские политики ведут все большую дискуссию. Итальянцы, австрийцы, французы и немцы очень горят полным снятием всех ограничений, полноценного выхода своих товаров на рынок РФ, а также возможности беспрепятственно делать деньги вместе с Путиным. Из-за миллионов евро глубоко обеспокоенные дипломаты даже забыли о военных преступлениях кремлевской своры и пропустили террористов в ПАСЕ. Кроме того, лидеры ведущих стран ЕС наряду с Владимиром Зеленским говорили о "длительном перемирии", хотя такое и не соблюдалось.

Смогут ли европейцы продлить санкции в 2020-м году, неизвестно. Особенно на фоне того, что Украина движется в сторону признания кремлевской байки о "гражданской войне" и даже выдала русским виновного в гибели 198 пассажиров рейса MH17.