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Президент Еврокомиссии пообещала Зеленскому сохранить санкции против РФ

18:20
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В ЕС обещают не снимать санкции с русских

Во вторник, 3 декабря, президент Украины провел телефонный разговор с лидером Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе диалога стороны обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки" на уровне лидеров стран, а также текущее положение дел на фронте.

Как заявили сегодня в пресс-службе Офиса президента, фон дер Ляен заверила Зеленского, что Евросоюз будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

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Правда, никаких активных действий в этом направлении не предвидится - европейцы якобы продолжат скрепя зубами сохранять санкции, но при этом всячески пытаться поддерживать Путина и его режим всевозможными договорняками типа "Северного потока-2" и заявлениями о том, что "русские не являются врагами НАТО".

Впрочем, напрямую о подобных действиях президент Еврокомиссии, разумеется не сказала. Зато якобы согласовала с Зеленским "график политического диалога и приоритеты двустороннего сотрудничества на ближайшие месяцы".

- Санкции ЕС будут оставаться привязанными к полному выполнению Минских договоренностей и должны быть продолжены во время следующего заседания Европейского совета, - цитирует европейскую чиновницу пресс-служба Зеленского.

Украинский же президент заверил новоизбранную коллегу в неизменности евроинтеграционного курса государства и проинформировал о результатах активизации реформ в Украине и выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, а также рассказал о ходе подготовки к саммиту лидеров "нормандской четверки".

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".

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Владимир Зеленский Европейская комиссия Нормандская четверка Санкции Новости
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