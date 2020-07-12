В Офисе президента "изобрели" новую область

Президенту приходится работать с топографическими критинами / Офис президента

Набранные по неизвестно каким критериям сотрудники Офиса президента Зеленского отметились новым фейлом, который встал в череду других ляпов этой структуры.

В воскресенье, 12 июля, на странице Офиса президента Украины на фейсбуке был представлен 25-минутный промо-ролик о рабочих поездках президента Владимира Зеленского на Луганщину, Буковину и Волынь.

Однако, титрованием материалов занимался человек, который, похоже, не знаком с георгафией родного края и прогуливал уроки в средней школе.

Так, информация о встрече Зеленского с бизнесменами на заводе «Модерн-Экспо» была оттитрована не Волынской областью, а новой - "Луцкой областью".

Как выглядит "Луцкая область"

Через некоторое время ролик удалили из соцсетей и загрузили новый, с уже исправленной ошибкой.

Отметим, что просто так по велению сердца менять названия областей нельзя (даже сотрудникам Офиса президента) - они зафиксированы в конституции Украины и для этого предусмотрена целая многошаговая сложная процедура (а президент Зеленский, напомним, является гарантом Основного закона). По этой причине до сих пор не переименована Днепропетровская область, названная в честь соратника Сталина.