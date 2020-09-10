В Одесской области закончились тесты на коронавирус

В Одесской области тесты на коронавирус есть только у частников

Государственные лаборатории Центра общественного здоровья в Одесской области оказались не способными проводить тестирование населения на COVID-19. Аналогичная проблема уже в ближайшее время может возникнуть и в других регионах.

В четверг, 10 сентября, представитель Лабораторного центра минздрава Украины в Одесской области Сергей Дементьев объявил о том, что тестирование людей с симптомами заражения коронавирусом в одном из самых опасных регионов фактически прекращена.

Такая ситуация, по словам чиновника, сложилась из-за того, что реагенты для проведения ПЦР-тестов попросту закончились.

- Проблема общенациональная. В нашей области продолжать диагностику на коронавирус невозможно, поскольку тест-систем больше нет. Работают только частные лаборатории, - заявил Дементьев. - Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое.

Как утверждает представитель лаборатории, все обнаруженные за сегодня случаи заражения были выявлены частными компаниями.

Почему в МОЗ не смогли обеспечить лабораторные центры реагентами, неизвестно. Скорее всего, причина этого кроется в том, что руководству минздрава попросту наплевать на решение стратегических проблем в период пандемии, ведь кроме распила на закупках ответственные за борьбу с COVID-19 ничего не продемонстрировали.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.