В Одессе заминировали аэропорт, идет эвакуация - ФОТО

10:30 18 апреля,

В Одессе заминировали аэропорт, идет эвакуация - ФОТО

В Одессе неизвестные заминириволи аэропорт. Правоохранители эвакуируют пассажиров.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Информация о минировании аэропорта поступило в полицейский участок около 8 утра. На место ЧП выехали саперы и кинологи. Началась эвакуация пассажиров и персонала.

Дальнейшие обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, во вторник, 26 марта, в полицию Киева поступил звонок о минировании офиса Анатолия Гриценко. Неизвестный сообщил, что об этом он узнал от знакомого во время распития алкоголя. Некие лица якобы передали тому пакет с устройством смахивающего на взрывчатку.

По указанному адресу ( ул. Горького 23 ) выехали правоохранители. Около 13:20 жильцов здания эвакуировали в срочном порядке. Через несколько минут к месту ЧП подъехали саперы и кинологи.

После тщательной проверки опасных предметов обнаружено не было. На месте происшествия работала следственная группа. Позже оказалось, что на самом деле никакого минирования не было и весь шум создал один мужчина, который решил неудачно пошутить.