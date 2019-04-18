Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

В Одессе заминировали аэропорт, идет эвакуация - ФОТО

18 апреля, 10:30
В Одессе заминировали аэропорт, идет эвакуация - ФОТО - фото 1
В Одессе заминировали аэропорт, идет эвакуация - ФОТО

В Одессе неизвестные заминириволи аэропорт. Правоохранители эвакуируют пассажиров.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Информация о минировании аэропорта поступило в полицейский участок около 8 утра. На место ЧП выехали саперы и кинологи. Началась эвакуация пассажиров и персонала.

В Одессе заминировали аэропорт, идет эвакуация - ФОТО - фото 179663

Дальнейшие обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, во вторник, 26 марта, в полицию Киева поступил звонок о минировании офиса Анатолия Гриценко. Неизвестный сообщил, что об этом он узнал от знакомого во время распития алкоголя. Некие лица якобы передали тому пакет с устройством смахивающего на взрывчатку.

По указанному адресу ( ул. Горького 23 ) выехали правоохранители. Около 13:20 жильцов здания эвакуировали в срочном порядке. Через несколько минут к месту ЧП подъехали саперы и кинологи.

В Одессе заминировали аэропорт, идет эвакуация - ФОТО - фото 179664

После тщательной проверки опасных предметов обнаружено не было. На месте происшествия работала следственная группа. Позже оказалось, что на самом деле никакого минирования не было и весь шум создал один мужчина, который решил неудачно пошутить.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Одесса аэропорт минирование Новости Украина
Нацполиция
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...