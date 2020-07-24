Последняя попытка поднять танкер Delfi закончилась экологической катастрофой

Попытки поднять танкер Delfi оказались провальными

Днем в пятницу, 24 июля, подрядчики, которых наняли владельцы затонувшего судна, в третий раз попытались перевернуть танкер и оттащить его от места посадки на мель. Впрочем, ошибки в просчетах и спешка из-за поставленных властями дедлайнов к должному эффекту не привели.

Поскольку сегодняшняя попытка поднять судно фактически была последней перед его тотальном разрушением силами ассоциации морских портов Украины, судовладельцы отчаянно старались сохранить танкер.

Впрочем, даже в несколько рядов установленные специалистами преград-бонов, которые могли бы сдержать разлив топлива и предотвратить экологическую катастрофу, не помогли.

В ходе очередного подхода к подъему танкера с Delfi хлынули тонны дизеля. По предварительным данным, площадь создавшегося пятна составляет 0,7 гектара.

- Масштабная утечка нефтепродуктов привела к тому, что их следы были обнаружены в морской воде и песке на побережье. Вероятной причиной загрязнения является ослабление крепления бонового заграждения, часть которого провисла и погрузилась в воду, что и привело к утечке остатков нефтепродуктов и загрязнения поверхностных вод, - отметил заместитель начальника государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов.

Теперь контроль за устранением судна, которое уже больше полугода находится фактически на прибрежной зоне пляжа "Дельфин", перейдет к АМПУ. В систме ProZorro появился соответствующий тендер на 25 миллионов гривен.

Напомним, катастрофа танкера Delfi произошла 21 ноября прошлого года. Судно с отказавшим двигателем сорвало с якоря, после чего течение и ветер отнесли его к одесскому пляжу "Дельфин". Всех моряков удалось спасти.

Убрать претерпевшее крушение судно обещали к началу курортного сезона, но местные власти для этого пальцем о палец не ударили. Более того, по предварительным подсчетам для ликвидации танкера специалистам нужно не меньше 120 дней. Тем не менее, подрядчики за этот процесс взялись и даже обещали Зеленскому справиться побыстрее.