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В Одессе с затонувшего танкера Delfi продолжает вытекать топливо (ФОТО)

20:20
У танкера Delfi продолжают фиксировать разливы нефтепродуктов - фото 1
У танкера Delfi продолжают фиксировать разливы нефтепродуктов

Утром в четверг, 16 июля, у севшего на мель возле пляжа "Дельфин" в Одессе танкера снова обнаружили разлив топлива. За последние несколько месяцев подобные инциденты случаются регулярно.

В спасательно-водолазной службе горсовета Одессы заявили о том, что у танкера Delfi сегодня обнаружили очередной разлив нефтепродуктов.

Из затонувшего танкера Delfi в море снова хлынуло горючее

"О загрязнении сообщили в Государственную экологическую инспекцию в области и правоохранительные органы", - отметили в службе.

Примечательно, что накануне администрация Одесского морского порта заявляла о небольшом пятне топлива у танкера, но загрязнение якобы быстро локализовали.

В Одессе с затонувшего танкера Delfi продолжает вытекать топливо (ФОТО) - фото 202838

В то же время в Администрации морских портов Украины информацию об очередной утечке топлива опровергают.

В Одессе с затонувшего танкера Delfi продолжает вытекать топливо (ФОТО) - фото 202839

Поясняют жуткое пятно на поверхности воды тем, что "матросы спасатели перепутали пленку горючего на воде с остатками сорбента, который вчера разлили у танкера". Следов же нового разлива представители экологической инспекции якобы не увидели.

Напомним, катастрофа танкера Delfi произошла 21 ноября прошлого года. Судно с отказавшим двигателем сорвало с якоря, после чего течение и ветер отнесли его к одесскому пляжу "Дельфин". Всех моряков удалось спасти.

Убрать претерпевшее крушение судно обещали к началу курортного сезона, но местные власти для этого пальцем о палец не ударили. Более того, по предварительным подсчетам для ликвидации танкера специалистам нужно не меньше 120 дней. Тем не менее, подрядчики за этот процесс взялись и даже обещали Зеленскому справиться побыстрее.

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