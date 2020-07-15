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Из затонувшего танкера Delfi в море снова хлынуло горючее

17:40
Из претерпевшего крушение судна периодически вытекает топливо - фото 1
Из претерпевшего крушение судна периодически вытекает топливо

В среду, 15 июля, и без того непригодное для купания людей море у пляжа "Дельфин" загрязнилось еще больше - из-за очередной утечки дизеля с севшего на мель судна Delfi.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Одесского морского порта, инспекторы государственной экологической инспекции обнаружили пятно топлива возле судна, которое затонуло еще в прошлом году.

Под Одессой с затонувшего танкера разливаются тонны топлива - рядом ПЛЯЖ

Через несколько часов разлив был локализован.

"Представители экологической инспекции в Одесской области для проверки взяли пробы вокруг танкера, - отметили на странице порта в Facebook. - Вероятной причиной загрязнения является ослабление боновых креплений из-за неблагоприятных метеорологических условий. Наблюдались мощные порывы ветра".

Напомним, катастрофа танкера Delfi произошла 21 ноября прошлого года. Судно с отказавшим двигателем сорвало с якоря, после чего течение и ветер отнесли его к одесскому пляжу "Дельфин". Всех моряков удалось спасти.

Убрать претерпевшее крушение судно обещали к началу курортного сезона, но местные власти для этого пальцем о палец не ударили. Более того, по предварительным подсчетам для ликвидации танкера специалистам нужно не меньше 120 дней. Тем не менее, подрядчики за этот процесс взялись и даже обещали Зеленскому справиться побыстрее.

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Одесса крушение корабль Владимир Зеленский Новости Украина
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