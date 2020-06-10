В Одессе рухнул дом, чиновники обвиняют жильцов (ФОТО)

В ночь на среду, 10 июня, в Одессе произошло обрушение части дома, который был построен в 1912-м году. В разрушенных пяти квартирах жили четыре семьи. Все они остались без крыши над головой.

Пока спасатели занимаются разбором завалов, в мэрии уже поспешили заявить о том, что виноваты в произошедшем сами жильцы, а коммунальщики, мол, совершенно не могли противодействовать разрушению дома.

- По предварительным данным, причина обрушения - самовольная реконструкция на 3 и 4 этажах. При визуальном осмотре мы обнаружили, что на деревянных перекрытиях залита бетонная плита, которая нависает над всеми остальными этажами, - отметила заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских. - В феврале к властям обратились жители первого этажа, сообщив, что в их квартире появились трещины.

Само собой, никто из чиновников не ринулся разбираться с аварийным зданием. Ограничились коммунальщики лишь установкой "маяков", которые якобы до сих пор не порвались.

В данный момент из аварийного дома выселили все 38 живших там человек. 11 отправили в лагерь "Мрия", а остальные - разъехались по родным и знакомым.

К счастью, в результате самого обрушения незначительно пострадал лишь один мужчина. Ему обломками вырвало кусок кожи с ноги. Кроме того, куски бетона раздавили припаркованный у дома Mercedes. Так что последствия ЧП оказались намного , который принадлежит женщине, проживающей в доме напротив.