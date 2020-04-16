В Одессе произошла стрельба, есть пострадавший

В Одессе произошла стрельба, есть пострадавший

В среду, 15 апреля, неизвестный открыл стрельбу по иностранцу.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Инцидент произошел около 9 вечера на Крымском бульваре. В результате действий преступника 46-летний иностранец получил ранение ноги. От написания заявления и каких-либо объяснений пострадавший отказался.

По факту преступления открыто уголовное производство (ч.4 ст. 296 УКУ). Обстоятельства происшествия и личность стрелка выясняются.

Напомним, в Деснянском районе Киева боевик "ДНР" из группировки ОПЛОТ подстрелил полицейского. Позже террорист был задержан. О том, как это было читайте по ссылке.