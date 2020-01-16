В Николаеве произошла перестрелка, есть пострадавшие

В Николаеве произошла перестрелка, есть пострадавшие

В Николаеве группа неизвестных обстреляла компанию молодых мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным источника, вечером 15 января возник конфликт между двумя группами молодых людей. Один из участников достал пистолет и открыл огонь в сторону оппонентов. В результате стрельбы один человек получил ранение ноги, еще один – повреждения головы.

Позже злоумышленники скрылись с места преступления на Mercedes Benz A 160. Позже полиция обнаружила авто с одним из беглецов. Кроме того правоохранители изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

На месте ЧП продолжают работать полицейские. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители продолжают устанавливать место нахождения злоумышленников.

Напомним, харьковском метро полицейский устроил стрельбу.