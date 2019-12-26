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Фермера, который помог убить 10 бойцов ВСУ, отпустили под личное обязательство

15:00
Николая Бутрименко хотят отдать террористам - фото 1
Николая Бутрименко хотят отдать террористам

Адепт Путина Николай Бутрименко, который в 2014-м году в разгар боевых действий привел оккупантов к зданию, где находились защитники Украины, может быть выдан русским. Сегодня судьи выпустили убийцу на свободу.

В четверг, 26 декабря, Ореховский районный суд Запорожской области согласился с доводами прокуроров, которые по требованию своего начальства решили отпустить причастного к убийству 10 военнослужащих ВСУ.

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Адвокат семей расстрелянных оккупантами бойцов Елена Яркина сообщила о том, что имя Бутрименко внесли в списки на обмен удерживамых агрессорами заложников на террористов.

- Ходатайство прокуроров было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных во исполнение Минских соглашений и договоренностей в нормандском формате об "обмен всех на всех" договорились о включении Бутрименко в список на обмен, - пояснила юрист. - Поскольку процедура обмена не предусматривает содержания передаваемого под стражей, залогом или домашним арестом – только под личным обязательством – Бутрименко изменили меру пресечения.

На днях боевика выпустят из СИЗО Мариуполя, где он пребывает, откуда его под конвоем СБУ отправят к месту сбора террористов.

Сам фанат "ДНР" числится осужденным, а его дело рассматривают в апелляции, поскольку по закону Савченко убийца может выйти на свободу уже в 2020-м. Как утверждают следователи, фермер из села Латышево Шахтерского района Донецкой области, пригласил к себе на ночлег 15 военных, искавших пилота сбитого самолета.

После того, как солдаты расположились, ватоголовый утырок позвал российских боевиков. Последние расстреляли 10 человек, а еще пятерых отправили на подвал. Как минимум двое бойцов до сих пор находятся в плену.

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