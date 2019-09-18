Владимир Зеленский Кріпосна 2 война на Донбассе

Отойдем везде: в ООС объявили о подготовке к отступлению по всему фронту

12:00
Украинские военные готовятся покинуть линию разграничения - фото 1
Украинские военные готовятся покинуть линию разграничения

Политика отступления защитников Украины с годами удерживаемых укрепрайонов и фортификационных сооружений продолжается. Теперь наши военные могут отойти не только от Станицы Луганской, но и вообще по всей линии разграничения.

И хотя у Зеленского утверждают о том, что перемирия боевики якобы придерживаются, а ситуация на фронте стабилизируется, каждый день путинские террористы убивают или ранят по несколько украинцев.

Боевики обустраивают позиции возле моста Зеленского в Станице Луганской (ФОТО)

В том числе и с применением запрещенных минскими договоренностями вооружений. Но на это наши новые власти также не обращают внимание, введя режим запрета превентивных обстрелов, а также согласования лишь малой части запоросов на ответный огонь.

Теперь же, когда от Станицы Луганской уже отошли, а по населенному пункту по ночам уже начали лазить террористы, "успешный опыт" собираются внедрять на других участках фронта.

Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко во время брифинга с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем программы развития ООН в Украине Асенефом Лубрани.

- В Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста. Подготовлена ​​площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов, уже расширен и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан был еще проще и комфортнее. Собираемся создавать безопасные районы вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское. В общем, сейчас проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства.

 

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