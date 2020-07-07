В ОБСЕ инфантильно отреагировали на убийство русскими свидетеля по делу Окуевой

Умарова застрелили по заказу Кадырова и Путина

После того, как киллер Кадырова и Путина совершил очередное дерзкое убийство политического беженца и одного из главных свидетелей по делу об убийстве Амины Окуевой и покушении на ее мужа Адама Осмаева, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе лишь заявили о "глубокой обеспокоенности".

Хотя на преступление, совершенное засланными ГРУ киллерами должны были отреагировать представители совсем других институтов ОБСЕ, пост об этом написал на своей странице в Twitter лишь представитель Организации по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир.

Сославшись на то, что следил за блогом убитого чеченского диссидента Мамихана Умарова под названием Anzor Tscharto Beck Martin, европейский чиновник призвал полицию быстро расследовать расправу:

"Я призываю к быстрому и тщательного расследования этого ужасного уголовного преступления".

В то же время никаких заявлений от властей Австрии по поводу случившегося, как и реакции Евросоюза на очередной открытый акт агрессии РФ в чужой стране, не последовало. Промолчали и представители МВД Украины, которые до сих пор расследуют убийство Амины Окуевой. Хотя Умаров был одним из главных свидетелей, проходящих по делу.

Напомним, вычислили выехавшего из Чечни политического диссидента, судя по всему, после его интервью работникам YouTube-канала "Свободный", который основал соратник Дубинского по "плюсам" Владислав Сидоренко. В видео, опубликованном в свободном доступе в феврале этого года, Умаров утверждал, что живет в Вене уже 15 лет под именем Мартин Бек.

Расстрелял чеченца вечером 5 июля выходец из Чечни с российским паспортом. Его задержали полицейские Вены через несколько часов после преступления.

Как известно, за последние несколько лет российские террористы из ГРУ провели несколько спецопераций по ликвидации личных врагов Путина и Кадырова на территории многих стран Евросоюза. При этом к серьезному ухудшению отношений с Кремлем привело только применение нервно-паралитического вещества "Новичок" в Великобритании. Немцы убийство получившего у них убежище Зелимхана Хангошвили банально "проглотили", а в Болгарии на результаты расследования ликвидации одного из своих крупных предпринимателей вообще всерьез не отреагировали.