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В Норвегии заметили армию РФ – СМИ

13:30
В Норвегии заметили армию РФ – СМИ - фото 1
В Норвегии заметили армию РФ – СМИ

На территории Норвегии заметили деятельность российских спецназовцев.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на норвежские СМИ.

По данным источников, армия РФ будто бы "провела разведку относительно ключевых объектов и критической инфраструктуры как на Шпицбергене, так и на материковой части страны".

Предположительно, действия россиян напрямую связанны с военными учениями армии РФ в Баренцевом море.

В свою очередь российский МИД все отрицает и называет это провокацией.

"Изложенная в статье "Aldrimer.no" 27 сентября 2019 г. информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", - говорится в сообщении российского посольства РФ в Норвегии.

В Норвегии заметили армию РФ – СМИ - фото 188693

Вполне возможно, что вышеупомянутая информация может и не соответствовать действительности, однако бесспорным является один факт: Россия пристально следит за ситуацией в регионе. Самолеты ВВС РФ регулярно совершают полеты у границ стран ЕС. О активности подводного флота также уже писалось не раз.

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армия Россия Норвегия Евросоюз Новости Мир
Европейская правда
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