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В НАТО назвали главных врагов альянса: русские и терроризм

19:00
Столтенберг назвал главных врагов НАТО - фото 1
Столтенберг назвал главных врагов НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и другие продавшиеся за некие обещания Путину, не сумел добиться серьезных изменений в принятом по итогам саммита НАТО в Лондоне документе.

Хотя лидер Франции накануне съезда и рассказывал, что русские ни в чем не виноваты, а с ними надо дружить, в общем Альянс видит ситуацию несколько иной.

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Сегодня представители стран-участниц НАТО опубликовали открытое заявление по итогам саммита. Согласно документу, основными угрозами безопасности Альянса считаются агрессивные действия российских утырков, а также международный терроризм. В целом, эти понятия перекликаются между собой, поскольку экспорт терроризма фактически является государственной целью России. При этом формулировки итогового заявления приблизительно на неразделение этих позиций и намекают:

"Агрессивные действия России являются угрозой евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас".

Второстепенными угрозами министры иностранных дел стран-членов НАТО назвали международные конфликты, миграцию, кибератаки и гибридные нападения.

Впрочем, стоит отметить, что пророссийское лобби со своей задачей все же справилось. И главы государств, и лидеры правительств стран-участниц приняли решение "поддерживать диалог с Россией, укрепляя одновременно оборону и сдерживание".

- Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь при этом открытыми полноценному диалогу с Россией. Я и НАТО верим в диалог, он нужен, чтобы была транспарентность, чтоб не было опасных инцидентов, - подчеркнул генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Йенс Столтенберг НАТО Россия терроризм война на Донбассе гибридная война Новости
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