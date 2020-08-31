В НАБУ плевать хотели на решение Конституционного суда и надеются пропетлять

Уже никто никуда не идет / Пресс-служба НАБУ

НАБУ через соцсети пояснило, где они видело решение Конституционного суда, которе признало незаконным назначение директора бюро в 2015 году.

Спустя три дня после пятничного скандального решения Конституционного суда в НАБУ ответили. Причем, ответ получился не менее скандальным.

В посте НАБУ сообщается, что в бюро не намерены исполнять решение КСУ от 28.08.2020, которое признало неконституционным указ президента Порошенко от 16.04.2015 о назначении Артема Сытника директором этой организации.

Ответ НАБУ по поводу:

Причина же такого игнора кроется в том, что в определении КСУ ничего не сказано про снятие Сытника с должности.

«Факт признания неконституционным Указа Президента о назначении на должность не прекращает полномочий Директора НАБУ или любой другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического ее освобождения», - говорится в заявлении.

Справедливости ради, отметим, что в тексте КСУ действительно ничего не сказано об отрешении Сытника, однако нужно понимать, что решение Конституционного суда - это норма прямого действия, а потому - после его оглашения власти должны были принять меры по его предворению в жизнь, однако Офис президента отметился лишь туманным заявлением в суббота, в то время как никаких практических действий сделано не было.

На выходе получается, что НАБУ плевать на Конституцию, а действующему президенту до этого нет дела. Что же до допустившего данную коллизию бывшего президента Порошенко - то ему вообще до этого нет никакого дела.