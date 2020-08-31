Судді КСУ вчергове виявилися не слугами Конституції, а прислужниками влади

Петро Порошенко сам створив граблі, по яким топтався він й топчеться його наступник

Лідер партії Самопоміч Оксана Сироїд пояснює , чому скандальне рішення Конституційного суду України щодо НАБУ було очікуваним, а також, хто в цьому винен.

«Тестом на вошивість» нинішнього складу Конституційного Суду для мене стала справа про визнання неконституційним закону про особливий статус окупованих територій. Ті, хто називають себе суддями Конституційного Суду України навіть не відважилися розглянути конституційне подання - не знайшли аргументів.

Тому сьогоднішнє рішення не дивує. Судді КСУ вчергове виявилися не слугами Конституції, а прислужниками влади. При цьому, ще питання - чиєї?

Але,

Факт перший. Про те, що повноваження президента призначати очільника НАБУ є неконституційними, Президента Порошенка переконували не один раз і не один день. Пояснювали, що одного дня цей факт підірве всю інституцію.

Проте конституційність Порошенка не хвилювала. Думав, що влада буде вічною і аргументував, що тільки президент (себто він) може гарантувати незалежність конкурсу і призначення.

Як виявилося, - влада минуща, інституція підірвана, а про свою незалежність за часів президентства Порошенка, Директор НАБУ, думаю, напише в мемуарах.

Факт другий. Нинішній склад Конституційного суду сформований так:

- двоє суддів, призначених Януковичем і один - з‘їздом суддів тих часів;

- двоє суддів, призначених післямайданною Верховною Радою;

- чотири судді, призначених Порошенком;

- двоє суддів, призначених коаліцією Порошенка;

- двоє суддів, призначених з‘їздом суддів, за погодженням з адміністрацією Порошенка;

- двоє суддів, призначених з‘їздом суддів, за погодженням з адміністрацією Зеленського.

КОЖЕН президент намагався сформувати склад Конституційного Суду не з професійних і чеснотливих, а з лояльних до себе людей. І майже всі ці судді (за окремими винятками) виявлялися рабами, які змінювали лояльність, і тулилися до чобота нового «господаря».

Ну і нинішній Президент по тих же граблях стрибає...

Пост Оксани Сироїд на фейсбуці: