Владимир Зеленский Владимир Холодный Карантин в Украине B2B Jewerly Беларусь война на Донбассе Досье

КСУ: Порошенко нарушил Конституцию, когда назначал главу НАБУ

19:30
Сытник назначен не законно - фото 1
Сытник назначен не законно / Пресс-служба президента

Бывшему президенту Петру Порошенко "прилетело" за дело пятилетней давности. Конституционный суд Украины вник и разобрался, что президент не имел права назначать главу НАБУ.

О таком решении судей КСУ сообщают сразу несколько источников, включая УНИАН и Лигу. При этом официально решение еще не оглашено. Тем не менее, сомневаться в нем, похоже, не приходится.

Импотенты из САП закрыли дело о хищениях по формуле «Роттердам плюс»

Напомним, что Петр Порошенко назначил победившего в конкурсе Артема Сытника главной Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в 2015 году. Однако новосозданная структура не прописана в Конституции, которая была принята 9 годами ранее.

На эту коллизию обратили внимание весной 2020 года депутаты из правящей коалиции Александр Дубинский, Максим Бужанский, Юрий "Юзик" Корявченков, Даниил Гетманцев, а также примкнувшие к ним Виктор Медведчук и его падаван Илья Кива (всего 51 человек) и подали запрос в КСУ.

Там эту коллизию рассмотрели и осознали, что Порошенко действительно не имел такого права.

Таким образом, Петр Порошенко, назначив Сытника директором НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью 4 статьи 5 Конституции запрет на узурпацию государственной власти.

Что будет далее и какие юридические последствия будет иметь данное решение (когда оно будет оглашено официально) пока не сообщается. Сам же Сытник называет это казуистикой и заговором против себя и вообще НАБУ, более того - намерен продолжить работу как ни в чем не бывало.

Отметим, что Артем Сытник уже официально признан судом коррупционером (в отношении него действует административного взыскание за отдых на широкую ногу, который он не декларировал), тем не менее, это никак не мешает ему находиться на высокой должности и создавать видимость работы.

Что касается Петра Порошенко, то ему не привыкать к грозным обвинениям - против пятого президента сейчас заведено под два десятка дел, разной степени перспективности.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
НАБУ Артем Сытник Петр Порошенко Конституционный суд Александр Дубинский Макс Бужанский Новости Украина Юрий Корявченков (Юзик) Дмитрий Медведев Даниил Гетманцев
Другое на тему
В Украине не будут реально усиливать карантин - фото 1
В Кабмине отказались от возможного жесткого карантина из-за коронавируса
17:00
Пан Вовк смеется над украинским правосудием - фото 1
Импотенты из САП закрыли дело о хищениях по формуле «Роттердам плюс»
16:10
Синдзо Абэ уходит в отставку - фото 1
Премьер-министр Японии объявил об уходе в отставку
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30