КСУ: Порошенко нарушил Конституцию, когда назначал главу НАБУ

Сытник назначен не законно / Пресс-служба президента

Бывшему президенту Петру Порошенко "прилетело" за дело пятилетней давности. Конституционный суд Украины вник и разобрался, что президент не имел права назначать главу НАБУ.

О таком решении судей КСУ сообщают сразу несколько источников, включая УНИАН и Лигу. При этом официально решение еще не оглашено. Тем не менее, сомневаться в нем, похоже, не приходится.

Напомним, что Петр Порошенко назначил победившего в конкурсе Артема Сытника главной Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в 2015 году. Однако новосозданная структура не прописана в Конституции, которая была принята 9 годами ранее.

На эту коллизию обратили внимание весной 2020 года депутаты из правящей коалиции Александр Дубинский, Максим Бужанский, Юрий "Юзик" Корявченков, Даниил Гетманцев, а также примкнувшие к ним Виктор Медведчук и его падаван Илья Кива (всего 51 человек) и подали запрос в КСУ.

Там эту коллизию рассмотрели и осознали, что Порошенко действительно не имел такого права.

Таким образом, Петр Порошенко, назначив Сытника директором НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью 4 статьи 5 Конституции запрет на узурпацию государственной власти.

Что будет далее и какие юридические последствия будет иметь данное решение (когда оно будет оглашено официально) пока не сообщается. Сам же Сытник называет это казуистикой и заговором против себя и вообще НАБУ, более того - намерен продолжить работу как ни в чем не бывало.

Отметим, что Артем Сытник уже официально признан судом коррупционером (в отношении него действует административного взыскание за отдых на широкую ногу, который он не декларировал), тем не менее, это никак не мешает ему находиться на высокой должности и создавать видимость работы.

Что касается Петра Порошенко, то ему не привыкать к грозным обвинениям - против пятого президента сейчас заведено под два десятка дел, разной степени перспективности.