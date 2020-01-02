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В Мукачево жахнули из гранотомета, полиция ищет преступника – ФОТО

09:35
В Мукачево жахнули из гранотомета, полиция ищет преступников – ФОТО - фото 1
В Мукачево жахнули из гранотомета, полиция ищет преступников – ФОТО

В ночь на 1 января в Мукачево неизвестный выстрелил из гранатомета и оперативно скрылся с места преступления.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

В Мукачево жахнули из гранотомета, полиция ищет преступника – ФОТО - фото 193686

"31 декабря, в 23:30, на службу "102" поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестный осуществил выстрел из предмета похожего на ручной гранатомет", - говорится в сообщении.

В Мукачево жахнули из гранотомета, полиция ищет преступника – ФОТО - фото 193684

В результате взрыва был поврежден забор одного их домохозяйств. К счастью, жертв нет. На месте ЧП работали руководство ГПУ НПУ Закарпатья, саперы и СОГ.

В Мукачево жахнули из гранотомета, полиция ищет преступника – ФОТО - фото 193685

Напомним, в центре Харькова подорвали автомобиль. Взрывное устройство, установленное на машине, сдетонировало после того, как водитель сел за руль. Волна от взрыва окатила припаркованные поблизости автомобили и частично повыбивала окна в соседнем здании. Что было дальше – читайте на БЕЗ ТАБУ.

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