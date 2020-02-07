В Мукачево неизвестный киллер из автомата расстрелял приближенного к контрабандисту Ланьо

В Мукачево расстреляли приближенного к экс-надрепу Ланьо

Утром в пятницу, 7 января, в Мукачево неизвестный мужчина с неплохой военной подготовкой расстрелял "Мерседес" "Гелендваген", который принадлежит одному из местных бандитов Артуру Пашкуляку.

Киллер, как следует из записей с камер наблюдения, поджидал жертву в одном из проулков города. Дождашись, когда "кубик" с авторитетом приблизится к его позиции, мужчина открыл по нему огонь из автомата Калашникова.

Отстреляв несколько магазинов, злоумышленник скрылся с места ЧП, оставив Пашкуляка и его охранника истекать кровью. Впрочем, на вызов быстро прибыли медики "скорой", которые госпитализировали обоих пострадавших.

С чем связано нападение на известного в криминальных кругах деятеля, которого связывают с бывшим народным депутатом от "Партии регионов" Михаилом Ланьо. По данным местных СМИ, последний является местным царем, через которого проходит едва ли не вся контрабанда в Закарпатье. Так что вполне может быть, что сегодняшнее покушение - результат бандитских разборок между кланами, которые хотят отжать сверхприбыльный бизнес.

В данный момент на месте инцидента работают копы, которые выясняют все обстоятельства случившегося и собирают улики.

По факту ЧП открыто уголовное дело по факту покушения на убийство человека. Сам же стрелок скрылся.

Смотрите видео расстрела криминального авторитета в Мукачево онлайн: