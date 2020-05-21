Кабмин планирует продлить запрет работы киевского метро

Метро в Киеве могут не открыть 25 мая

В правительстве побаиваются того, что открытие подземки в Киеве может привести к глобальной вспышке коронавирусной инфекции. Поэтому с 25 числа Кабмин может разрешить работу метрополитенов только в Харькове и Днепре.

Как утверждает источник издания "РБК-Украина", возобновление работы основной транспортной артерии в Киеве пока еще находится под большим вопросом из-за плохой статистики.

"В Харькове и Днепре метро собираются открыть, так как в этих городах значительно меньшее количество зараженных коронавирусом, чем в столице. Ведь сейчас количество инфицированных COVID-19 в Киеве составляет 2475 человек, в Харьковской области - 851, а в Днепропетровской - 856", - отметил собеседник СМИ.

При этом отсутствие работы подземки при запуске других видов общественного транспорта точно так же могут привести к распространению болезни, ведь миллионы едущих на работу жителей Киева явно не будут придерживаться правил о проезде по 10-20 человек.

Более того, отсутствие метрополитена создает великолепные условия для создания сверхдоходов для служб такси.

Также с 12 мая, когда Кабмин послабил карантин в первый раз, Киев буквально остановился в жутких пробках.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство рассматривает варианты открытия метро в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая. Правда, уже давно глава Кабмина говорит о том, что запускат транспорт будут только при позволителяющей это эпидемиологической ситуации на местах.

Как известно, по словам Виталия Кличко в в метрополитене уже подготовили разметку для дистанцирования пассажиров на станциях и у кассах. Внутрь подземки людей будут пускать при наличии маски и перчаток.