В МОЗ назвали дату следующего послабления карантина

Виктор Ляшко хочет открывать отели и разрешать туристические поездки

В пятницу, 5 июня, спустя неделю с лишним роста ежедневно обнаруживаемого официального количества зараженных, в министерстве здравоохранения обнародовали новые условия для восстановления работы отелей и санаториев. Более того, в ведомстве даже назначили дату открытия этих заведений.

Как заявил сегодня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, "гостиницы и санатории откроются с 10 июня в областях, где будет наблюдаться положительная эпидемическая ситуация".

Впрочем, еще ни разу чиновники не отсрочили даты ослабления карантина из-за распространения коронавирусной болезни - поначалу официальную статистику постоянно подгоняли под нужные цифры, а затем решение послабления ограничений начали принимать вне зависимости от норм распространения болезни. К примеру, с сегоняшнего дня Кабмин разрешил кафе и ресторанам обслуживать клиентов во внутренних залах. При этом Киев и еще семь регионов Украины под критерии МОЗ для снятия ограничений не попадают, но в той же столице многие рестораны замечательно открылись в полной мере.

Так что и рассказы о том, что отели в некоторых городах могут не открываться делаются, судя по всему, для проформы.

- С 10 июня может быть разрешено открытие средств размещения, значит, что кроме отелей можно будет открывать и санатории, а также другие места для отдыха, - заявил Ляшко. - На сегодняшний день в Украине разрешены открытые межобластные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, также восстановлены внутренние перелеты в стране, но нет возможности передвигаться туристическим группам более 10 человек. Поэтому в ближайшем будущем власть подумает о том, чтобы позволить туристические группы до 50 человек. Туристический бизнес обратился к президенту, это было обсуждено на совещании, мы в ближайшее время будем инициировать рассмотрение этого вопроса на заседание Кабинета министров, чтобы позволить передвижения групп до 50 человек, поскольку они в большинстве ездят на автобусах и автобусы имеют до 50 мест.

Напомним, в данный момент количество официально подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине составляет 25964. Только за последние сутки медики выявили 553 зараженных. Несмотря на рост количества заболевших, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.