Послабления карантина: в МОЗ опубликовали окончательные требования для кафе и ресторанов

В Украине открываются рестораны

С пятницы, 5 июня, в Украине могут начать полноценную работу заведения общественного питания. Вопреки здравому смыслу и повсеместному нарушению всех норм людьми, резкому увеличению количества зараженных, правительство все же объявил о наступлении послабления карантина с сегодняшнего дня.

При этом накануне в министерстве здравоохранения определились с полным перечнем разрешений и запретов для работников кафе и ресторанов в период пандемии коронавируса.

Как утверждают в пресс-службе МОЗ, для клиентов заведений общепита будет запрещен вход внутрь без сопровождения официантов или администраторов. За одним столом смогут находиться не больше четырех человек без учета детей. Так что, видимо, с Владимиром Зеленским в Хмельницком сидело как минимум двое детей. Или же президент вместе с главным санитарным врачом Украины, главой ОПУ и другими членами свиты нарушил требования правительства. Впрочем, он и без того это сделал, поскольку потусил в кафе еще до разрешения заведению открывать залы для обслуживания.

Кроме того, все рестораны с открытой кухней обязаны закрыть ее от посетителей перегородкой. Под запрет попадают работы детских комнат и проведения банкетов, мастер-классов и других публичных событий с количеством собравшихся более 10 человек.

- Все заведения обязаны ограничить самообслуживание, - отметили в ведомстве. - Клиентам нужно подавать одноразовое меню, а столовые приборы должны быть упакованы. Для летних террас и еды на вынос все действующие правила остаются в силе.

Напомним, по состоянию на 7:00, количество официально подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине составляет 25823. Только за последние сутки медики выявили 588 зараженных. Несмотря на рост количества заболевших, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.