В минюсте подтвердили, что менты сфабриковали главное доказательство по делу Шеремета

Экспертизу походки в деле Шеремета просто придумали

Ключевым и косвенным доказательством, из-за которого менты уже восемь с лишним месяцев держат подозреваемых и явно невиновных людей за решеткой, является экспертиза походки снятых на видео камерами наблюдения людей.

При этом в Украине, как и в других странах мира, подобные экспертизы вообще нельзя использовать в материалах уголовных дел, поскольку они являются чрезвычайно неточными и фактически не изученными.

Информацию об этом официально подтвердили в министерстве юстиции в ответе на запрос адвокатского объединения "Ореховский и Коломиец".

Как сказано в докумменте, в реестре минюста вообще не значится методика, которой пользовались привлеченные ментами эксперты в деле Шеремета.

"Еще раз о фальсификации "экспертизы походки" в деле Шеремета: теперь официально из министерства юстиции. Коротко напомним, что так называемые эксперты сравнили отдельные признаки двух (трех) человек собственным визуальным сопоставлением с частичным совпадением этих отдельных признаков и пришли к выводу об их тождестве", - отметили юристы.

Кроме того, в ведомстве признали, что используемую ментами методику никогда не регистрировали.

"Иными словами так называемые эксперты просто придумали такую ​​"экспертизу походки" и к науке, как и к судебной экспертизе, она не имеет никакого отношения. Итак, еще одно доказательство в уголовное производство о фальсификации дела Шеремета", - подчеркнули адвокаты.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.