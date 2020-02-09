В МИД обрушились на Совет Европы с жесткой критикой

В МИД недовольны действиями Совета ЕС

Дипломаты из министерства иностранных дел Украины, которые за последние полгода начисто провалили свою геополитическую линию противодействия русским, возмущены фактам попустительства со стороны европейцев.

На официальном сайте внешнеполитического ведомства опубликовали официальное заявление о том, что ЕС действует в интересах страны-агрессора, разрешая переписать правила введения санкций именно так, как того хотят в Кремле.

Таким образом, ограничительные меры против террористов ввести будет просто невозможно.

- Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации, - сказано в комментарии МИД. - Украинская стороны убеждена, что подобный шаг усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, который начался с игноринования агрессии России против стран-соседей и на собственной территории. В этот момент Организации отступила от собственных уставных целей, будучи неспособными эффективно ответить на действия Кремля.

Дипломаты напомнили вечно обеспокоенным, что немытые Иваны с момента начала вооруженной агрессии в Крыму и на Донбассе убили более 14 тысяч граждан Украины, заставили покинуть дома еще полтора миллиона человек, а жизни оставшихся на оккупированной территории сделали невозможными за счет системных нарушений дел человека и жуткого страха.

При этом с момента возвращения делегации РФ в ПАСЕ, оккупанты показали, что исправляться они не собираются. Тем не менее, европейцы постоянно идут у них на поводу.

Примечательно, что столь резкий комментарий украинского МИД, судя по всему, свидетельствует о том, что у нашей дипломатии на самом деле все плохо, ведь ее задача - проводить невидимую работу, предотвращая распад антипутинской коалиции, которая трещит по швам уже почти год.