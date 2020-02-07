Может быть причастным к изнасилованию: консула Украины в Молдове отстранили от работы

Консул Украины в Молдове попал в эпицентр скандала

В начале февраля этого года в молдавском городе Бельцы двое мужчин 37 и 38 лет изнасиловали 17-летнюю девушку. Подозрение правоохранителей пало на украинского дипломата и его товарища, который иммунитетом не обладает.

Как утверждают копы, второго фигуранта уголовного дела задержали на 72 часа, а украинского консула попросили не покидать пределы Молдовы.

Поначалу информацию о причастности дипломата к изнасилованию несовершеннолетней никем не подтверждалась, но сегодня государственный секретарь внешнеполитического ведомства Украины открыл дисциплинарное разбирательство по этому делу. Самого же консула временно отстранили об обязанностей.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления. Молдавская сторона высказала просьбу, чтобы консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий", - отметили журналисты издания Deschide.

Если полицейские убедятся в том, то украинский консул действительно причастен к изнасилованию несовершеннолетней, ему грозит высылка в Украину, где его уже и будут судить по нашим законам.

Впрочем, не исключено, что ситуацию постараются замять или хотя бы не предавать огласке, посокольку международные скандалы нашему МИДу не нужны.