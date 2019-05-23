В Мариуполе подростки жесточайше избили восьмиклассника и хвастались видеозаписью (ВИДЕО)

14-летнего парня избивали вчетвером

Подростки из 68-й школы Мариуполя Донецкой области долгое время подвергали своего сверстника из другого общеобразовательного учреждения и моральным унижениям, и физическим. Учителя же знали о происходящем, но никак не влияли на ситуацию, ведь дело происходило вне стен школы.

В итоге из-за бездействия взрослых, а также жестокости хулиганов, дошло до больницы и открытия уголовного дела.

Правоохранители узнали о вопиющем избиении школьника, когда к ним обратились с соответствующим заявлением медики.

Стражам порядка показали видеозапись побоев, которые озлобленные малолетки делали для того, чтобы выложить все в интернет. По этой записи всех и вычислили.

Как оказалось, школотроны прицепились к пострадавшему после того, как он оказал отпор заводиле из местной компании на месте постоянных тусовок учеников - в заброшенном здании. Главарь "бригады" требовал от пострадавшего деньги, но когда получил в ответ пощечину, включились его дружки. Подростка избили ногами. Он с сотрясением и другими травмами оказался на медицинской койке.

Смотрите видео избиения 14-летнего парня в Мариуполе онлайн:

По факту ЧП открыто уголовное дело по статье 125 УК Украины - "Умышленное легкое телесное повреждение".