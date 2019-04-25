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Подростки жестоко убили 17-летнего парня из-за долга и выложили фото трупа в сеть

25 апреля, 13:20
Подростки забили сверстника до полусмерти - фото 1
Подростки забили сверстника до полусмерти

В ночь на 13 апреля в Жолкве Львовской области трое несовершеннолетних до смерти избили подростка. Жестокая расправа произошла из-за того, что пострадавший был должен одному из агрессоров.

Об ужасном происшествии сообщили в четверг, 25 апреля, полицейские Львовской области.

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По данным следствия, молодой человек не смог вернуть долг, после чего к нему на разборки пришли юные хулиганы.

Парня затащили в подвал одного из жилых домов, где колотили с особой жестокостью. Когда же поняли, что избитый не подает признаков жизни, тело пострадавшего вынесли за дом и закопали.

Правда, убийцы при этом сфоткали умершего "на память", а один из отморозков и вовсе опубликовал снимки в интернете.

По факту появления жутких картинок правоохранители и начали расследование. А когда же информация об убийстве парня подтвердилась, стражи порядка приступили к задержанию преступников.

"Убийство совершили двое местных жителей в возрасте 15 и 17 лет, а также 17-летний житель одного из ближайших сел. Правоохранители допросили их в присутствии родителей и психолога. Во время беседы они признались, что совершили убийство из-за 12 тысяч гривен долга", - отметили в полиции.

Злоумышленникам грозит от семи до 10 лет тюрьмы, поскольку их обвиняют не в лишении человека жизни, а в совершении правонарушения, описанного в части второй статьи 121 УК Украины - "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

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