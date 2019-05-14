В Крыму установят памятник уничтожителю Сечи

17:59 14 мая,

В Крыму установят памятник уничтожителю Сечи

В оккупированном Севастополе установят памятник уничтожителю Запорожской Сечи - Григорию Потемкину.

Как утверждают источники, предложение о сборе средств на памятник поступило от ….главкоммуниста РФ Геннадия Зюганова.

Теперь уж круг точно замкнулся! Последователь Ленина собирает деньги на монумент князю! Но это же Россия. Там это нормально.

Но перейдем к нашим баранам: по сообщению аборигенских СМИ, спонсорами проекта выступят сотрудники аппарата правительства и аппаратов вице-премьеров.

На данный момент уже собрано 2,7 млн. рублей, которые уже потратили на погашение долга на отливку монумента. Всего на возведение памятника требуется около 25-30 млн деревянных.

Для справки

Григорий Потемкин (1739- 1791) – князь, фаворит российской царицы Екатерины II. В 1772 записался в казаки, но это не помешало ему стать инициатором ликвидации Запорожской Сечи в 1775 г.

Напомним, 6 мая, в Мамашае (оккупированный Крым – прим. ред) татарская община обновила мемориальные плиты героям ВОВ. Однако им судилось простоять недолго….