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В Крыму унизили дедов надувной горкой возле памятника (ВИДЕО)

15 мая, 15:00
Жителям Коктебеля не понравился аттракцион, на котором можно скатиться к памятнику дедам - фото 1
Жителям Коктебеля не понравился аттракцион, на котором можно скатиться к памятнику дедам

Эпичная история приключилась в оккупированной Коктебели. Бьющиеся в рамках агонии победобесия местные жители возмутились тому факту, что на территории пансионата, расположенного вблизи памятника воинам Коктебельского десанта, установили водяную горку в виде дракона.

Съезжали с надувного гиганта, возвышающегося над бетонными головами воевавших дедов, детишки аккурат к подножию мемориала, что и привело к возмущению чествующих павших красноармейцев.

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Впрочем, если бы все происходило не в мае, когда ватники вспоминают о подвиге предков, ситуация бы не была столь остро воспринята коктебельцами.

После того, как пророссийский крымский блогер Александр Талипов выложил в сеть фото и видео с аттракционом, администрация пансионата горку все же прибрала с глаз долой. И от ее отсутствия, разумеется, никто не пострадал, ведь отдыхающих в захваченном Крыму практически не бывает даже летом, а еще даже и сезон не наступил.

Как известно, русские гордятся победой Совка над нацизмом. И, хотя Сталин в коллаборации с Гитлером и начали Вторую мировую, об этом факте в РФ почему-то упорно умалчивают. Поэтому в Крыму, где вот уже пять лет процветает "русский мир", постоянно вспоминают подвиги воевавших дедов, обучают детей убийствам и готовят подрастающее поколение к войнушке ради идей Путина под предлогом "можем повторить".

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