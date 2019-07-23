УПЦ МП переименуют? Фемида вынесла вердикт

УПЦ МП переименуют? Суд вынес вердикт

Шестой апелляционный суд выступил против предложения Минкульта по переименованию УПЦ МП.

Об этом сообщает пресс-служба религиозной организации.

"Апелляционный суд отказал Минкульту и оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи относительно УПЦ, в том числе - вносить новые записи в Единый государственный реестр", - говорится в сообщении.

Отметим, что закон о переименовании УПЦ был принят еще в 2018 г. Согласно акту, филиал Московского патриархата обязывался указать полное название организации, к которой он принадлежит.

Однако священники УПЦ МП иного мнения и полагают, что их центр находится в Киеве. Против закона ранее выступали и экс-регионалы, выигравшие иск в одиозном Окружном адмисуде Киева.

К слову сказать, все происходящее вовсе неслучайно. Новый президент, в отличие от Петра Порошенко, старается не влезать в религиозные споры. На фоне прошедших выборов, такую позицию можно понять. Сохраняя "нейтралитет" по многим вопросам, он таким образом упреждал дальнейшее рассеивание своего электората.