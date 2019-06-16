В Крыму погиб 18-летний российский спортсмен

В Крыму погиб 18-летний оккупант из Мурманска

Ватного молодого человека оккупанты забросили в пансионат поселка Рыбачье под Алуштой, где спортсмены проводили тренировочные сборы. Впрочем, незаконное пребывание на украинской территории для 18-летнего юнца закончилось трагически.

Около 16:30 в субботу, 15 июня, на пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что после пробежки в горах на базу не вернулся один из подростков.

Как оказалось, утром из пансионата выбежали несколько друзей-спортсменов. Что с ними произошло, неизвестно, но только достигший совершеннолетия житель Мурманска упал с большой высоты и разбился. Хватились его "ничего не заметившие" товарищи только ближе к вечеру.

В итоге на поиски пострадавшего были брошены силы волонтеров, кинологов, водолазов и спасателей. Нашли тело то ли убитого, то ли погибшего в результате несчастного случая русского сегодня утром.

По факту ЧП террористы открыли уголовное дело. Гибель спортсмена расследуют.

К слову, нарушение украинских законов оккупантами нередко приводит к печальным для них последствиям. Многие казачки-террористы в Крыму померли от всевозможных болезней, драк и интоксикаций.