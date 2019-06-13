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Вооруженные автоматчики в форме захватили рынок в Симферополе (ФОТО+ВИДЕО)

15:00
Российские террористы устроили карательную акцию на рынке в Симферополе - фото 1
Российские террористы устроили карательную акцию на рынке в Симферополе

Утром в четверг, 13 июня, российские террористы с оружием наперевес ворвались на территорию рынка "Привоз", заблокировав его работу.

Очевидцы утверждают, что фактический захват рынка силовиками проходит под предлогом проверки нелегалов-иностранцев.

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Можно подумать, в Крым на работу едет хотя бы кто-то, кроме русских. Впрочем, речь идет об отжимании торговых точек у крымских татар, а также об обложении данью целого рынка.

В рамках очередной карательно-силовой операции главари действующего в Симферополе российского МВД зацепили с собой представителей федеральной миграционной службы.

Вооруженные автоматчики в форме захватили рынок в Симферополе (ФОТО+ВИДЕО) - фото 182655

Боевики из ОМОНа перекрыли все подъезды к рынку и начали шмонать всех его сотрудников.

Задержали ли кого-то, неизвестно, но о повышенном внимании к людям "неславянской внешности" пишут сами крымчане, которые сегодня утром наблюдали следующую картину.

Впрочем, судя по стоящему у рынка автозаку, паковать "нарушителей" террористы точно планировали.

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Крым Оккупация Крыма крымские татары терроризм Симферополь Новости Украина
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