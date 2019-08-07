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В Крыму освободили политузника Александра Стешенко

08:40
Александр Стешенко вернулся в Харьков - фото 1
Александр Стешенко вернулся в Харьков

Незаконно осуждённый оккупантами политзаключённый вышел из тюрьмы в Крыму по условке. Просидел в неволе Стешенко больше года, а удерживали его, само собой, за выдуманное следователями преступление.

Об освобождении узника Кремля заявил вечером во вторник, 6 августа, постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

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По его словам, похищенного оккупантами украинца выпустили условно-досрочно.

При этом чиновник подчеркнул, что освобождение покаранного террористами за вымышленное преступление политического заключённого не может говорить о каком-либо потеплении в вопросах освобождения русскими украинских заложников.
Подтвердил выход украинца на свободу и брат другого политзаключённого Евгения Панова Игорь Котелянец. По его словам, Стешенко в данный момент находится в Харькове.

"Сашу выпустили по УДО. До последнего казалось, что оккупанты передумают и дадут заднюю. Минус один политузник Кремля в списке Сенцова", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в 2018 году ФСБ РФ заявила о разоблачении в Крыму "экстремистской группы", якобы созданной помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрролом Велиевым по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Тогда по этому вымышленному обвинению и арестовали Александра Стешенко. Случилось это 11 апреля прошлого года.

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