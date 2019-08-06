Политзаключенного Клыха этапировали в тюрьму Верхнеуральска

Станислава Клыха вывезли из больницы после 10 дней "лечения"

Российские террористы продолжают издеваться над подорвавшим здоровье в неволе Станиславом Клыхом. Из лебечно-исправительного учреждения в Челябинске мученика этапировали в Верхнеуральск, где он снова продолжит находиться в нечеловеческих условиях.

Об этом написала на своей странице в Facebook правозащитница Татьяна Щур.

По ее словам, стало известно о том, что Клыха отправили на лечение еще 20 июля, когда с политзаключенным в последний раз общалась мать.

Тогда оказалось, что политузника отправили в Челябинск то ли с обструктивным бронхитом, то ли с гипертоническим кризом.

Изначально правозащитники подумали, что российские террористы готовят Клыха к обмену политзаключенных на посаженных в Украине оккупантов. Но все оказалось не так.

Уже через 10 дней, явно не долечив, каратели этапировали Клыха назад в колонию.

"Но вот мы узнаем, что осужденный Клих этапирован из ЛИУ-3 Челябинска в Т-1 Верхнеуральска еще 30 июля! То есть назад - в тюрьму! - написала Щур. - Никто даже не пытается объяснить: в тюрьме снова сменился начальник. Уже третий за время пребывания там Стаса. А 7 августа исполняется пять лет с момента его заключения".

Как известно, незаконно похищенному узнику Кремля путинские каратели инкрминировали участие в боевых действиях на стороне Ичкерии в российско-чеченской войне. Вместе с ним по "делу" проходил Николай Карпюк.

Само собой, никто из обвиненных никогда даже не был в Чечне, но российским судьям этот факт не помешал приговорить их к 20 и 22,5 годам тюрьмы.

Еще во время "следствия" к украинцу применяли пытки, которые значительно повредили его психику. Впрочем, после незаконного осуждения преступники продолжили пытки, которые длятся долгие годы. Условия содержания узника нельзя назвать даже приближенными к человеческим.

Правозащитники центра "Мемориал" признали Клыха политзаключенным.