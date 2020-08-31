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В Крыму оккупанты нагло вломились в дома татар: Что происходит?

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В Крыму оккупанты нагло вломились в дома татар: Что происходит? - фото 1
В Крыму оккупанты нагло вломились в дома татар: Что происходит?

В понедельник, 31 августа, в аннексированном Крыму российские каратели вломились в дома татар.

Под Симферополем нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного крымского татарина

Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook.

В Крыму оккупанты нагло вломились в дома татар: Что происходит? - фото 204732

"31 августа 2020 года, в Нижнегорском и Советском районе Крыма проходят обыски в домах крымских татар. В Нижнегорском районе - в доме журналиста Крымской солидарности, корреспондента «Грани.ру» Айдера Кадырова (14.06.1986). В доме на момент обыска находятся супруга и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.

В Крыму оккупанты нагло вломились в дома татар: Что происходит? - фото 204733

Отметим, что…

Крымские татары за свою историю неоднократно становили жертвой: неоднократно становился жертвой имперской политики россиян: наиболее массовые репрессии происходили после завоевания полуострова в 1774 г., во время Крымской войны 1853-1856 гг и в 1944 г.

После аннексии Крыма в 2014 г., Россия принялась за старое и начала ущемлять права местного населения.

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