В Кривом Роге загорелся трамвай с людьми – ФОТО, ВИДЕО
В Кривом Роге загорелся трамвай с людьми – ФОТО, ВИДЕО
Во вторник, 9 июня, в Кривом Роге загорелся трамвай с людьми. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС,
Инцидент произошел в одном из вагонов скоростного трамвая на площади 30-летия Победы Саксаганского района. На момент прибытия пожарных пассажиры сумели самостоятельно покинуть салон электротранспорта. К счастью, никто не пострадал.
Огнем был уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 кв.м. На месте ЧП работали 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, в Житомирской области от огня погибла 78-летняя женщина. Она попыталась избавиться от травы.
Другое на тему
Суду по MH17 показали фото перевозки "Бука"
18:42
Перестрелка в Броварах: Полиция провела обыски у одного из организаторов
18:00
Крушение "Боинга" МАУ: Украина хочет вести переговоры с правительством Ирана
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации