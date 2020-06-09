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В Кривом Роге загорелся трамвай с людьми – ФОТО, ВИДЕО

19:39
В Кривом Роге загорелся трамвай с людьми – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Кривом Роге загорелся трамвай с людьми – ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 9 июня, в Кривом Роге загорелся трамвай с людьми. К счастью, никто не пострадал.

В Запорожье горела фабрика, на место ЧП съехались десятки пожарных

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС,

Инцидент произошел в одном из вагонов скоростного трамвая на площади 30-летия Победы Саксаганского района. На момент прибытия пожарных пассажиры сумели самостоятельно покинуть салон электротранспорта. К счастью, никто не пострадал.

В Кривом Роге загорелся трамвай с людьми – ФОТО, ВИДЕО - фото 201206

Огнем был уничтожен один из вагонов трамвая и частично поврежден второй на общей площади 40 кв.м. На месте ЧП работали 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Житомирской области от огня погибла 78-летняя женщина. Она попыталась избавиться от травы.

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пожар трамвай Кривой Рог ГСЧС Новости Украина
Без табу
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