С гарантией: стало известно, как отбить у русских охоту летать в Крым (ФОТО)

После эпичного приземления больше сотни русских решили в Крым не летать

После вчерашней жесткой посадки самолета Airbus 321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье почти все пассажиры отказались продолжать свое путешествие в оккупированный Крым. Судя по всему, рецепт того, как отбить у русских желание кататься на полуостров, уже сформировался.

Весь секрет, как оказалось, в чайках, которые живут под Москвой. По крайней мере, именно эти птицы, которым возле столицы РФ просто неоткуда взяться, и стали официальной причиной крушения.

По крайней мере, более вменяемого пояснения выхода из строя двигателей лайнера представители террористических авиалиний придумать не смогли.

Впрочем, примечателен именно тот факт, что от посещения Крыма уже не совсем счастливые российские туристы решили отказаться. 77 человек решили остаться в немытой, а еще 84 пассажира рейса Москва - Симферополь отправились по домам для дачи показаний следакам.

И только лишь 72 потенциальных смертника исключительно из жадности решили сесть на другой самолет "Уральских авиалиний". Долететь до Крыма без происшествий им удалось, но это совсем не значит, что у них получится выжить во время отдыха. Все же безумные кадыровцы и казачки могут внести свои корректировки в отпуск оккупантов.

Напомним, вчера утром вылетевший из аэропорта "Жуковский" Airbus пережил жесткую посадку в кукурузное поле через пару минут после начала набора высоты. В результате ЧП пострадали 76 человек. Если бы вместо американского лайнера "Уральские авиалинии" использовали "Сухой суперджет", приземление русских было бы куда более эффектным.