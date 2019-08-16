война на Донбассе Юрий Грымчак Однажды в Голливуде Партия Слуга народа Владимир Зеленский

С гарантией: стало известно, как отбить у русских охоту летать в Крым (ФОТО)

14:00
После эпичного приземления больше сотни русских решили в Крым не летать - фото 1
После эпичного приземления больше сотни русских решили в Крым не летать

После вчерашней жесткой посадки самолета Airbus 321 "Уральских авиалиний" в Подмосковье почти все пассажиры отказались продолжать свое путешествие в оккупированный Крым. Судя по всему, рецепт того, как отбить у русских желание кататься на полуостров, уже сформировался.

Весь секрет, как оказалось, в чайках, которые живут под Москвой. По крайней мере, именно эти птицы, которым возле столицы РФ просто неоткуда взяться, и стали официальной причиной крушения.

Британские истребители перехватили сразу пять военных самолетов РФ над Балтикой

По крайней мере, более вменяемого пояснения выхода из строя двигателей лайнера представители террористических авиалиний придумать не смогли.

Впрочем, примечателен именно тот факт, что от посещения Крыма уже не совсем счастливые российские туристы решили отказаться. 77 человек решили остаться в немытой, а еще 84 пассажира рейса Москва - Симферополь отправились по домам для дачи показаний следакам.

И только лишь 72 потенциальных смертника исключительно из жадности решили сесть на другой самолет "Уральских авиалиний". Долететь до Крыма без происшествий им удалось, но это совсем не значит, что у них получится выжить во время отдыха. Все же безумные кадыровцы и казачки могут внести свои корректировки в отпуск оккупантов.

Напомним, вчера утром вылетевший из аэропорта "Жуковский" Airbus пережил жесткую посадку в кукурузное поле через пару минут после начала набора высоты. В результате ЧП пострадали 76 человек. Если бы вместо американского лайнера "Уральские авиалинии" использовали "Сухой суперджет", приземление русских было бы куда более эффектным.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Крым Оккупация Крыма Россия терроризм Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Амос Дов Сильвер умудрился сбежать от киевских копов - фото 1
СБУшники умудрились потерять короля наркобизнеса во время депортации в Израиль
17:00
Депутаты облсовета Одессы устроили драку - фото 1
В облсовете Одессы депутаты устроили масштабную драку (ВИДЕО)
15:00
Филатов угрожает слить компромат на Коломойского - фото 1
Битва за Днепр: Филатов перешел к угрозам Коломойскому
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...