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В Краматорске пьяный задержанный жестоко поколотил патрульную и ее напарника

12:00
28-летняя патрульная отправилась на лечение после встречи с пьяным неадекватом - фото 1
28-летняя патрульная отправилась на лечение после встречи с пьяным неадекватом

Сотрудница патрульной полиции оказалась на больничной койке после того, как остановила группа нетрезвых мужчин. Собутыльники вели себя слишком шумно, из-за чего копы решили сделать им замечание.

Перепалка с правоохранителями для одного из буянов завершилась попыткой задержания. Впрочем, сдаваться патрульным он не собирался, поэтому не нашел лучших вариантов, кроме как отбиваться.

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Больше всего пострадала девушка-офицер, которой злоумышленник несколько раз съездил по лицу. Незначительные травмы получил и ее напарник.

- Когда нарушителя порядка пытались доставить в отдел полиции для составления административного протокола, он набросился на правоохранителей. Мужчина дважды ударил в лицо полицейскую, причинив ей многочисленные ушибы. При этом она продолжала задерживать нарушителя, - отметили в полиции.

Упаковали преступника бойцы спецназа ТОР, которых вызвали свидетели драки. Нарушителем оказался ранее судимый 32-летний гражданин Украины, который вел себя слишком агрессивно даже после доставки в отделение, где он попытался напасть на сотрудника внутренней безопасности полиции.

С учетом проблем с законом в прошлом, а также того, что пострадавшая при погонах, ему грозит максимальный срок наказания по части второй статьи 345 УК Украины - "Умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей".

28-летняя инспектор полиции находится на лечении в травматологии.

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