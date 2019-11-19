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В комитет ВР по нацбезопасности и обороне вошел ярый сепар и фанат Путина

17:40
Косящий под патриота фанат Путина Требушкин вошел в комитет ВР по нацбезопасности - фото 1
Косящий под патриота фанат Путина Требушкин вошел в комитет ВР по нацбезопасности

Бывший регионал, ставший внефракционным нардепом-мажоритарщиком, Руслан Требушкин, сумел пробиться в орган Верховной Рады, который занимается разработкой важнейших законопроектов, а также принятием касающихся интересов нацбезопасности решений.

О вхождении фаната Путина свидетельствует принятый большинством нардепов голосов проект постановления №2394.

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В нем указано об изменении постановления об избрании парламентариев в комитеты.

Согласно документу, представительница "Голоса" Леся Василенко стала членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, а вот Требушкину досталась должность в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Примечательно, что за свои сепарские деяния внефракционный мажоритарщик, который ранее был мэром Покровска, не должен находиться в Раде в принципе. А уж в таком комитете и подавно.

До 2014-го года Требушкин входил в "Партию регионов" и активно помогал Яныку выстраивать бандитскую власть. Во времена Евромайдана занимался поставкой гуманитарных грузов для карателей из "Беркута" в Киев.

Когда же русские оккупировали Крым, он заявлял, что благодарен Путину, но, поняв, что старой власти настал окончательный каюк, политик резко переобулся и мимикрировал под патриота.

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