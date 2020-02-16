В Китае заявили о тестировании вакцины от нового коронавируса

Ученые надеются создать вакцину от коронавируса как можно быстрее

Против штамма вируса COVID-2019, который вызывает у людей не типичную пневмонию, уже появилась возможная вакцина. К испытанию ее на животных приступили китайские микробиологи.

Как утверждают ученые из биологического центра комитета по здравоохранению КНР, из 70 тысяч препаратов с помощью компьютерных технологий они отобрали те, которые, возможно, помогут побороть вирус.

Некоторые версии вакцины в данный момент тестируют на животных, но часть потенциальных лекарств уже испытывают и на людях.

По словам директора китайского ведомства Чжана Синьминя, если тесты пройдут успешно, вакцина может появиться раньше предполагаемого 2021-го года.

Кроме того, медики считают успешным вариантом переливание зараженным крови людей, которые выздоровели от вируса. Якобы в ней находятся антитела, подавляющие болезнь.

Напомним, власти Китая объявили о том, что за умышленное сокрытие или неправильное сообщение о симптомах коронавируса могут посадить на срок до 10 лет или пожизненно или даже казнить.

Также сегодня в Канаде объявили об эвакуации своих граждан, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess. Украина же наличие двоих зараженных подданных на корабле просто игнорирует. Более того, Кабмин оказался не способен даже вывезти желающих из Ухани.

Первые же образцы вакцины от коронавируса могут быть готовы не ранее, чем во второй половине 2021-го, так что бороться с пневмонией, которую вызывает штамм, медикам придется буквально кустарными методами.

На данный момент в нашей стране не зафиксированы случаи заболевания китайским коронавирусом, но в правительстве уже якобы утвердили план по борьбе с коронавирусом в Украине и создали штаб для противодействия болезни во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

При этом фактически Украина готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников. Об этом свидетельствует и тот факт, что наших сограждан уже несколько суток не могут эвакуировать из Уханя.