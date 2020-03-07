В Китае рухнул отель с десятками людей: Они находились на карантине – ФОТО, ВИДЕО
В Китае рухнул отель с десятками людей: Они находились на карантине – ФОТО, ВИДЕО
В субботу, 7 марта, в китайском городе Цюаньчжоу рухнула гостиница с десятками людей, находящихся на карантине из-за COVID-19.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
По данным источников, в здании пребывали 70 человек, 34 из них уже удалось достать из-под завалов.
Всем им оказана первая помощь.
На данный момент около 150 спасателей продолжают извлекать пострадавших.
Причины ЧП уточняются.
Напомним, в Китае умер излечившийся от коронавируса мужчина.
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