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В Китае рухнул отель с десятками людей: Они находились на карантине – ФОТО, ВИДЕО

18:40
В Китае рухнул отель с десятками людей: Они находились на карантине – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Китае рухнул отель с десятками людей: Они находились на карантине – ФОТО, ВИДЕО

В субботу, 7 марта, в китайском городе Цюаньчжоу рухнула гостиница с десятками людей, находящихся на карантине из-за COVID-19.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

В Китае рухнул отель с десятками людей: Они находились на карантине – ФОТО, ВИДЕО - фото 196931

По данным источников, в здании пребывали 70 человек, 34 из них уже удалось достать из-под завалов.

Всем им оказана первая помощь.

В Китае рухнул отель с десятками людей: Они находились на карантине – ФОТО, ВИДЕО - фото 196933

На данный момент около 150 спасателей продолжают извлекать пострадавших.

В Китае рухнул отель с десятками людей: Они находились на карантине – ФОТО, ВИДЕО - фото 196932

Причины ЧП уточняются.

Напомним, в Китае умер излечившийся от коронавируса мужчина.

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